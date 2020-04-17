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Производитель игр Riot Games перевел российского директора работать в США

Фото: Chris Yunker / flickr.com

Руководитель издателя игр Riot Games в России и СНГ Алексей Крайнов возглавил бизнес компании в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Индии, Юго-Восточной Азии и Японии. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Он будет работать в центральном офисе компании в Лос-Анджелесе на позиции управляющего директора развивающихся рынков.

Алексей Крайнов более пяти лет являлся руководителем русскоязычного региона Riot Games. За это время регион стал лидером среди других внутри компании по активному росту аудитории, а в 2019 году стал самым быстрорастущим среди регионов Riot Games в мире, отмечается в сообщении компании.

До прихода в Riot Games Крайнов несколько лет работал в операторе связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), с 2011 года являлся директором центрального региона компании. Еще раньше он работал в British American Tobacco и Adidas.

Riot Games — американский разработчик видеоигр и организатор киберспортивных турниров, прежде всего известный игрой League of Legends. Компания принадлежит китайской Tencent, которая является миноритарным акционером российской Mail.Ru Group. Осенью 2019 года, в преддверии празднования десятилетия League of Legends, Riot Games сообщала, что в день число ее игроков достигает 8 млн. Чемпионат мира по League of Legends в 2019 году посмотрели более 100 млн человек. Финансовые показатели не раскрываются.

Теги: киберспорт, League of Legends, компьютерные игры, видеоигры
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