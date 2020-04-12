Глава Якутии ввел полный карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев ввел в городе Алдан на юге республики полный карантин в связи с распространением коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте республиканского правительства.

С полуночи 12 апреля запрещается свободное передвижение граждан, в том числе выез из города и въезд в него. Жителям Алдана, которые находятся и работаю за пределами города, предписано временно не возвращаться домой.

Алданцам разрешат выезжать из города только после прохождения 14-дневного карантина в обсерваторе и получения отрицательного результата теста на COVID-19. В городе остановят работу общественного транспорта, запретят ездить на личных автомобилях.

Жителям также запретили покидать дома, кроме как для обращения за экстренной медпомощью, похода в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора.