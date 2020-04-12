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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Якутии ввел полный карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев ввел в городе Алдан на юге республики полный карантин в связи с распространением коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте республиканского правительства.

С полуночи 12 апреля запрещается свободное передвижение граждан, в том числе выез из города и въезд в него. Жителям Алдана, которые находятся и работаю за пределами города, предписано временно не возвращаться домой.

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Алданцам разрешат выезжать из города только после прохождения 14-дневного карантина в обсерваторе и получения отрицательного результата теста на COVID-19. В городе остановят работу общественного транспорта, запретят ездить на личных автомобилях.

Жителям также запретили покидать дома, кроме как для обращения за экстренной медпомощью, похода в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора.

Как заявил Николаев, в городе с населением 21 тыс. человек за два дня подтвердились пять случаев заражения коронавирусом. Первыми заболевшими там стала семейная пара, прибывшая из Москвы. Еще два случая — контакты этой семьи. Пятая заболевшая — женщина, которая прилетела из Кисловодска через Москву 4 апреля, и была госпитализирована с пневмонией.

Комментируя решение о введении в Алдане карантина, глава Якутии пояснил, что «это уже не самоизоляция. Я прошу жителей Алдана отнестись к этому с пониманием, потому что речь идет, в первую очередь, о вашей жизни и вашем здоровье».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В городе будут развернуты новые обсерваторы. С 11 апреля в них уже помещены 70 человек. В Алдан завезут дополнительно 2 т дезинфицирующих средств.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что в Якутии выявлено 19 случаев заражения коронавирусом. 13 человек выздоровели. Ни одного смертельного случая не было зафиксировано.

Теги: коронавирус, Якутия, карантин
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