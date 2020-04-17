В Тюмени на карантин из-за COVID-19 закрыли военное училище

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Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени А.И.Прошлякова закрыли на карантин после выявления COVID-19 у курсантов. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с заболеванием.

По словам заместителя начальника училища подполковника Михаила Багрова, с курсантами работает медперсонал: у них несколько раз в день проверяют температуру, проводится дезинфекция всех помещений и объектов.

По данным тюменского оперштаба, 16 апреля стали известны результаты тестирования на коронавирус учащихся и преподавателей училища. У 15 человек оказались положительные анализы на COVID-19. 14 из них — курсанты, еще один заболевший — гражданский специалист.

Всего, по данным на 16 апреля, в Тюменской области выявлено 112 случаев коронавирусной инфекции. 10 человек выздоровели.