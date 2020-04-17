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В Тюмени на карантин из-за COVID-19 закрыли военное училище

Фото: Анастасия Чудотворова / t_vviku / VK

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени А.И.Прошлякова закрыли на карантин после выявления COVID-19 у курсантов. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с заболеванием.

По словам заместителя начальника училища подполковника Михаила Багрова, с курсантами работает медперсонал: у них несколько раз в день проверяют температуру, проводится дезинфекция всех помещений и объектов.

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По данным тюменского оперштаба, 16 апреля стали известны результаты тестирования на коронавирус учащихся и преподавателей училища. У 15 человек оказались положительные анализы на COVID-19. 14 из них — курсанты, еще один заболевший — гражданский специалист.

Всего, по данным на 16 апреля, в Тюменской области выявлено 112 случаев коронавирусной инфекции. 10 человек выздоровели.

11 апреля там умер первый пациент — 66-летняя женщина с хроническими заболеваниями, вернувшаяся в Тюмень из Москвы.

Как сообщила 16 апреля замгубернатора области Ольга Кузнечевских, ночью скончался еще один больной — 68-летний мужчина, который не выезжал за пределы региона и страдал хроническим легочным заболеванием.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Тюменская область, карантин
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