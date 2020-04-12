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Синоптики предупредили москвичей о «циклонической бездне» в начале недели

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Резкое похолодание придет в Москву на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня в Москве благодаря гребню антициклона все еще относительно солнечно и комфортно, плюс 5–10 градусов. В понедельник в теплом секторе циклона можно рассчитывать на сухую погоду с высоким температурным фоном — ночью плюс 1–3 градуса, а днем до плюс 13–15 градусов. А вот дальше — циклоническая бездна. Во вторник станет прорываться холодный атмосферный фронт, зарядят интенсивные ливни, поздним вечером, когда ветер развернется на северо-западные румбы, местами начнет срываться мокрый снег, в течение суток плюс 5–10 градусов, к исходу дня — резкое понижение температуры», — рассказал он.

По словам синоптика, самыми холодными днями на следующей неделе будут среда и четверг. «Осадки продолжатся, причем в смешанной фазе, то есть в виде дождя и мокрого снега, выпадет около 30% месячной нормы (10–15 мм). Минимальная температура около нуля, днем в лучшем случае от плюс 2 до плюс 7. Это отбросит нас по температуре на две недели назад», — уточнил Тишковец.

В конце недели дневные температуры поднимутся до плюс 4–9 градусов, ночью будет минус 1 — плюс 4. «В тыл ныряющих серийных циклонов, идущих по редкой траектории «петля», из акватории арктических морей продолжится поступление свежего воздуха с температурой на 3–4 градуса ниже положенного, тоже не обойдется без осадков в разном фазовом состоянии», — добавил он.

По прогнозу синоптика, в последней декаде апреля температура в столице вернется к климатической норме.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

Теги: погода, Москва, похолодание, синоптики, «Фобос», заморозки, новости РБК
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