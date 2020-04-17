Корабль «Союз МС-15» отстыковался от МКС и направился к Земле

Космический корабль «Союз МС-15», на борту которого находятся трое членов экипажа, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле. Трансляцию полета ведется на сайте «Роскосмоса».

Отстыковка корабля от российского сегмента МКС произошла в штатном режиме в 04:53:15 мск. По предварительным расчетам Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав «Роскосмоса»), посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-15» запланирована в 08:16:43 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

Корабль доставит на Землю российского космонавта Олега Скрипочку, а также астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессику Меир.

На борту МКС работу продолжит экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Кристофера Кэссиди.