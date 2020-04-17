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Власти Болгарии закрыли Софию для въезда и выезда автотранспорта

Болгарские власти в качестве мер по нераспространению коронавируса приняли решение закрыть столицу страны Софию для въезда и выезда автомобильного транспорта. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (BNR).

Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Бойко Борисов.

Запрет вступает в силу с 00:00 17 апреля и распространяется на все транспортные средства. Однако он не касается товарных перевозок, автомобилей экстренных служб и доставки в город работающих здесь людей.

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Как пояснил глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский, решение о закрытии Софии обусловлено массовым выездом людей из города, где выявлено наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией. В штабе выразили опасение, что данный фактор может спровоцировать возникновение вспышки болезни в других районах страны.

По последним данным минздрава Болгарии, в стране выявлено 800 случаев заражения коронавирусом. Умерли 38 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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