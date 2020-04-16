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На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел на ул. Плеханова, где находится склад, принадлежащий Большому театру. «Два рабочих в состоянии алкогольного опьянения [поссорились], один другого зарезал», — отметил собеседник РБК.

«Насколько нам известно, фигурантами этих трагических событий стали сотрудники одной из многочисленных подрядных организаций, обслуживающих комплекс зданий Большого театра», — сообщили РБК в пресс-службе театра.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК посоветовали обратиться за информацией в Следственный комитет. РБК обратился к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СКР по Москве Юлии Ивановой.

Как сообщил Telegram-канал Mash, погибший — 37-летний Виталий Михайлов.