На юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

В Капотне на юго-востоке Москвы нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщают ТАСС и РЕН ТВ.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что мужчину выбросили из иномарки в 3-м квартале Капотни. Из-за полученных ранений мужчина умер, машина скрылась с места происшествия, сообщил собеседник агентства.

По информации РЕН ТВ, раненного выбросили из автомобиля BMW. Инцидент произошел в 1-м Капотнинском проезде, уточняет телеканал.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.