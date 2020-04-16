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Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы. Об этом написал со ссылкой на ДИТ на своем Telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«После обращения граждан была проведена тотальная сверка, и пропуска были восстановлены. ДИТ приносит свои извинения и благодарит тех, кто своевременно известил о проблемах», — сообщил Венедиктов.

Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков
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16 апреля в социальных сетях начали появляться жалобы индивидуальных предпринимателей на то, что ранее полученные ими пропуска были аннулированы на том основании, что указанные в запросах ИНН не значатся в базе самозанятых. Они напоминали властям, что у индивидуальных предпринимателей ИНН совпадает с ИНН физического лица, при этом они не являются самозанятыми.

С 15 апреля пропуска в Москве обязательны для всех, кто передвигается на личном или общественном транспорте. При этом пропуска для работающих — в отличие от всех остальных — выдаются не на один день, а сразу до 30 апреля.

Теги: Москва, пропуск
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