Власти не увидели улучшения ситуации с соблюдением москвичами изоляции

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве ситуация с соблюдением режима самоизоляции пока не улучшается, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе», — сказал он. Данчиков выразил надежду, что установившаяся в столице погода удержит москвичей дома.

Он также сообщил, что начиная с прошлых выходных полиция в Москве составила около 12 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции на общую сумму 50 млн руб. За последние сутки составлено примерно 2 тыс. протоколов.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил поправку в региональный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии с которой за несоблюдение режима самоизоляции граждан могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. руб. Также нарушивших самоизоляцию могут штрафовать на сумму 15 тыс. руб. в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП, вступившей в силу 1 апреля.