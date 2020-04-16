В Росгвардии подтвердили задержание полковника ведомства

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Задержание полковника Росгвардии по подозрению в вымогательстве проводилось при содействии Главного управления собственной безопасности этого ведомства, сообщил РБК официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин,

В Росгвардии отметили, что по поводу этого происшествия ведомство взаимодействует с правоохранительными органами.

По словам Грибакина, в Росгвардии предпринимают необходимые меры для профилактики и пресечения преступлений. «Результатом данной работы является тот факт, что подобные противоправные деяния единичны и своевременно выявляются и пресекаются», — отметил он.

Ранее сообщалось, что оперативники уголовного розыска Истринского района Московской области задержали замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковника Альберта Кудряшова и еще одного офицера.