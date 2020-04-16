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В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана ликвидировали водителя, который открыл огонь по полиции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

Перестрелка произошла около села Дарваг Табасаранского района Дагестана.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, около 05:00 по местному времени (совпадает с московским) полицейские попытались остановить автомобиль для проверки. Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.

По данным информированного источника «Интерфакса», в перестрелке участвовали сотрудники спецназа «Гром» и центра «Э» МВД Дагестана. Никто из них не пострадал. Машина силовиков получила семь пробоин от пуль.

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
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В марте сотрудники ФСБ провели в Уфе спецоперацию по задержанию преступников, в результате которой развязалась перестрелка. Силовики пытались задержать лиц, которые планировали организацию взрыва в людном месте и провозили взрывчатку в автомобиле Toyota.

Во время операции преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате часть стрелявших была ликвидирована, часть задержана.

Теги: Дагестан, стрельба, полиция, новости РБК
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