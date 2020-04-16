В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана ликвидировали водителя, который открыл огонь по полиции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

Перестрелка произошла около села Дарваг Табасаранского района Дагестана.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, около 05:00 по местному времени (совпадает с московским) полицейские попытались остановить автомобиль для проверки. Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.

По данным информированного источника «Интерфакса», в перестрелке участвовали сотрудники спецназа «Гром» и центра «Э» МВД Дагестана. Никто из них не пострадал. Машина силовиков получила семь пробоин от пуль.