В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

По данным СМИ, в Уфе задержали предполагаемых преступников, которые собирались устроить взрыв в людном месте

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, во время операции силовики открыли огонь и обстреляли машину. Источник сообщил, что есть погибшие и задержанные, но не привел подробностей.

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Как сообщает портал «Собкор02», инцидент произошел около 20:00 по местному времени (18:00 мск). По его данным, в иномарке Toyota находились подозреваемые, которые готовили взрыв в людном месте. В ходе спецоперации трое предполагаемых преступников задержаны, среди них есть погибшие.

О задержании трех человек также пишет UFA1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источников ProUfu, в ходе перестрелки были убиты двое. Издание сообщает, что на место происшествия не допускают полицейских.