Число выявленных случаев коронавируса в Приморье достигло 40

В Приморском крае выявили четверых новых зараженных коронавирусом. Число выявленных случаев заболевания в регионе достигло 40, сообщается на сайте краевого правительства.

По его данным, три человека выздоровели, а 35 продолжают лечение. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что среди новых зараженных две женщины и мужчина, а также ребенок в возрасте 11 лет. Они живут во Владивостоке, Артеме и Дальнегорске.

Врачи отмечают, что большинство выявленных пациентов находятся в стабильном состоянии, заболевание протекает в легкой форме или средней тяжести. По данным больницы, несколько пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Это люди старшего возраста, чей иммунитет ослаблен пневмонией, а сама болезнь осложнена хроническими заболеваниями», — отметили в медучреждении.