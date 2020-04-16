Власти Москвы отказались от закупок для благоустройства на 13 млрд руб.

Столичные власти решили временно отложить закупку на 13 млрд руб. по благоустройству Москвы. Об этом заявил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Скорректируется только план будущих закупок, обязательства по ранее заключенным контрактам будут выполнены, добавил он.

«Сейчас совсем другие приоритеты <...> Очевидно, и другие изменения бюджета будут, в том числе мы перераспределяем средства, выделяя дополнительные ресурсы на уже объявленные меры поддержки. И мы понимаем, что будут новые механизмы, которые также потребуют дополнительных денег», — пояснил заммэра.

С 11 апреля в Москве отказались от работ по благоустройству города. Ограничение будет действовать до особого распроряжения властей. Исключением станут лишь аварийные работы и работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности города.