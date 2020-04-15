Мишустин утвердил порядок распределения тест-систем на коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил временный порядок распределения в России тест-систем для диагностики коронавируса. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, тест-системы будет распределять Роспотребнадзор. Речь идет о тех тестах, которые изготовили российские организации, подведомственные исполнительной власти, за исключением относящихся к Минобороны. Помимо этого федеральная служба будет вести учет проведенных исследований и их результатов.

Правительство обязало изготовителей каждую неделю отчитываться перед федеральным центром гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора о количестве произведенных тестов на будущую неделю, месяц и два месяца. Предоставлять отчеты должны и региональные центры.

Помимо этого Федеральная таможенная служба будет сообщать ведомству о том, сколько тестов привезли в Россию из-за рубежа. На основе собранных данных Роспотребнадзор будет составлять проект распределения тест-систем, формировать данные об уровне заболеваемости коронавирусом, оценивать мощости лабораторий, которые берут анализы на инфекцию.