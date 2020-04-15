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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин утвердил порядок распределения тест-систем на коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил временный порядок распределения в России тест-систем для диагностики коронавируса. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, тест-системы будет распределять Роспотребнадзор. Речь идет о тех тестах, которые изготовили российские организации, подведомственные исполнительной власти, за исключением относящихся к Минобороны. Помимо этого федеральная служба будет вести учет проведенных исследований и их результатов.

Правительство обязало изготовителей каждую неделю отчитываться перед федеральным центром гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора о количестве произведенных тестов на будущую неделю, месяц и два месяца. Предоставлять отчеты должны и региональные центры.

Роспотребнадзор отчитался о 1,5 млн проведенных тестов на коронавирус
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Помимо этого Федеральная таможенная служба будет сообщать ведомству о том, сколько тестов привезли в Россию из-за рубежа. На основе собранных данных Роспотребнадзор будет составлять проект распределения тест-систем, формировать данные об уровне заболеваемости коронавирусом, оценивать мощости лабораторий, которые берут анализы на инфекцию.

Постановление вступило в силу и будет действовать до 1 января 2021 года.

По данным Роспотребнадзора на 15 апреля, в России сделали свыше 1,5 млн тестов на наличие коронавируса. В стране выявили более 24 тыс. зараженных, 198 человек умерли. Впоследствии в столичном оперштабе сообщили, что в Москве скончались еще семь заболевших с коронавирусом.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: правительство, Михаил Мишустин, коронавирус, тест
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