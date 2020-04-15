Кремль пообещал рассмотреть просьбу ветеранов перенести парад Победы

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В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций к президенту Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это обращение будет рассмотрено», — сказал он.

Обращение к президенту направили три организации ветеранов войны, в том числе Российская ассоциация героев, Всероссийская общественная организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации.

В тексте обращения говорилось, что из-за «ситуации в мире» в текущем году при проведении парада обеспечить безопасность здоровья участников будет невозможно и поэтому перенос станет знаком уважения ко всем гражданам.