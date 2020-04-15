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Кремль пообещал рассмотреть просьбу ветеранов перенести парад Победы

Фото: Александр Земляниченко / AP

В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций к президенту Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это обращение будет рассмотрено», — сказал он.

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Обращение к президенту направили три организации ветеранов войны, в том числе Российская ассоциация героев, Всероссийская общественная организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации.

В тексте обращения говорилось, что из-за «ситуации в мире» в текущем году при проведении парада обеспечить безопасность здоровья участников будет невозможно и поэтому перенос станет знаком уважения ко всем гражданам.

Ранее источники РБК в Минобороны и администрации президента сообщили, что власти рассматривают альтернативные даты проведения парада. Так, его могут перенести на начало сентября, когда отмечается окончание Второй мировой войны, или на начало ноября, в честь военного парада 1941 года.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: парад Победы, ветераны, обращение
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