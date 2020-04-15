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Пандемия коронавируса ,  
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На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.

«Из лаборатории Хабаровска мы получили документы, подтверждающие положительный результат анализов мужчины, который прибыл из Москвы 31 марта в поселок Угольные Копи», — заявил руководитель Роспотребнадзора по Чукотке Антон Семенихин.

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По его словам, здоровье пациента не вызывает опасений, заболевание протекает бессимптомно, и мужчина чувствует себя удовлетворительно. Вернувшись из столицы, заболевший соблюдал карантин, сейчас он остается на домашней самоизоляции. После получения предварительного положительного результата на коронавирус его родителей перевели в обсерватор, у них вирус не обнаружили.

Результаты добровольного тестирования также предварительно показали коронавирус у еще одного жителя округа, мужчины в Билибино. Ему выдано постановление об обязательной самоизоляции, пробы отправят для подтверждения результата в Анадырь.

На 15 апреля в Чукотском автономном округе на обязательной самоизоляции находятся 43 человека, уточняется в сообщении.

Чукотка была одним из двух регионов России, где не были выявлены зараженные COVID-19. По данным на утро 15 апреля, в России остался один регион, где не выявили случаев заражения коронавирусом — Республика Алтай.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Чукотка
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