На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом

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В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.

«Из лаборатории Хабаровска мы получили документы, подтверждающие положительный результат анализов мужчины, который прибыл из Москвы 31 марта в поселок Угольные Копи», — заявил руководитель Роспотребнадзора по Чукотке Антон Семенихин.

По его словам, здоровье пациента не вызывает опасений, заболевание протекает бессимптомно, и мужчина чувствует себя удовлетворительно. Вернувшись из столицы, заболевший соблюдал карантин, сейчас он остается на домашней самоизоляции. После получения предварительного положительного результата на коронавирус его родителей перевели в обсерватор, у них вирус не обнаружили.

Результаты добровольного тестирования также предварительно показали коронавирус у еще одного жителя округа, мужчины в Билибино. Ему выдано постановление об обязательной самоизоляции, пробы отправят для подтверждения результата в Анадырь.