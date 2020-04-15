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Роспотребнадзор выявил в Москве более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Проверки, проведенные столичным управлением Роспотребнадзора на рынках и в гостиницах Москвы, выявили большое число нелегально проживающих в городе мигрантов из Китая и Вьетнама. В сообщении ведомства, опубликованном на его сайте, указывается, что только в гостинице и общежитиях на территории комплекса «Москва» нелегально проживали 611 таких иностранцев.

«В ходе осмотра выявлено трое граждан с симптомами ОРВИ, которые были госпитализированы в медицинские учреждения, 13 контактировавших с заболевшими изолированы на отдельном этаже гостиницы», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Более 600 граждан Китая получили постановления санитарного врача об изоляции в зданиях гостиницы и общежитий, контроль за соблюдением режима обеспечивает ЧОП.

Еще 244 нелегала из Китая и Вьетнама были обнаружены в гостинице «Дружба» на закрытой территории бывшего промышленного предприятия Юго-Восточного округа. Медицинский осмотр признаков заболеваний у них не выявил, однако нелегалам также предписано соблюдать режим изоляции.

На севере Китая ужесточили контроль на границе с Россией из-за вируса
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Ранее в Китае сообщили, что многие граждане страны возвращаются из России зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. «Доля пациентов c COVID-19 была очень высокой — от 10 до 20% в каждой партии прибывших. В некоторых партиях это соотношение было еще выше», — цитирует «Жэньминь жибао» слова руководителя медбригады из пограничного города Суйфэньхэ, в который приезжают покидающие Россию китайцы, Юй Кайцзяна.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В управлении Роспотребнадзора по Москве заявили, что «случаев массовых госпитализаций и регистрации массовых заболеваний новой коронавирусной инфекцией среди граждан КНР, находящихся на территории Москвы, как работающих, так и среди студентов», не зарегистрировано.

Теги: Москва, Роспотребнадзор
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