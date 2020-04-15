Роспотребнадзор выявил в Москве более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Проверки, проведенные столичным управлением Роспотребнадзора на рынках и в гостиницах Москвы, выявили большое число нелегально проживающих в городе мигрантов из Китая и Вьетнама. В сообщении ведомства, опубликованном на его сайте, указывается, что только в гостинице и общежитиях на территории комплекса «Москва» нелегально проживали 611 таких иностранцев.

«В ходе осмотра выявлено трое граждан с симптомами ОРВИ, которые были госпитализированы в медицинские учреждения, 13 контактировавших с заболевшими изолированы на отдельном этаже гостиницы», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Более 600 граждан Китая получили постановления санитарного врача об изоляции в зданиях гостиницы и общежитий, контроль за соблюдением режима обеспечивает ЧОП.

Еще 244 нелегала из Китая и Вьетнама были обнаружены в гостинице «Дружба» на закрытой территории бывшего промышленного предприятия Юго-Восточного округа. Медицинский осмотр признаков заболеваний у них не выявил, однако нелегалам также предписано соблюдать режим изоляции.