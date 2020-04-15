За сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 37 человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат заболевших COVID-19, выписали 37 пациентов, сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

За сутки в больницу поступили 34 новых пациента. Всего на лечении в Коммунарке 487 человек, с диагнозом внебольничная пневмония — 485. К аппарату вентиляции легких в больнице подключен 21 человек.

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