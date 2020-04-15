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ВТБ отчитался о рекордном объеме ипотеки в марте

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В марте ВТБ нарастил выдачу ипотечных кредитов до рекордного для этого месяца объема — 84 млрд руб., сообщили РБК в банке. По сравнению с февралем продажи выросли на 33%, с мартом прошлого года — на 54%.

Всего по итогам первого квартала объем жилищных кредитов, выданных банком, вырос на треть, до 190 млрд руб., а в целом портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года вырос на 3,5%, достигнув 1,74 трлн руб.

Число сделок по ипотеке у банка по сравнению с первым кварталом прошлого года выросло на четверть, до 76 тыс. Наблюдается рост числа заключенных банком сделок в марте и по отношению к февралю 2020 года: количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 32%, составив 33 тыс.

По данным ВТБ, более всего у клиентов популярны квартиры на вторичном рынке. В первом квартале ВТБ выдал 32 тыс. кредитов на 77 млрд руб. для приобретения жилья в этом сегменте, в то время как для приобретения жилья в новостройках клиенты оформили 20 тыс. кредитов на 61 млрд руб.

По программе государственного субсидирования «Ипотека с господдержкой» за первый квартал года клиенты оформили более 3 тыс. сделок на 9 млрд руб.

По словам руководителя департамента ипотечного и автокредитования ВТБ Евгения Дячкина, март традиционно является одним из наиболее активных месяцев на рынке недвижимости. «Но в этом году мы поставили абсолютный исторический рекорд по объему ипотечных продаж», — добавил он. По его мнению, активность клиентов обусловлена выгодными предложениями со стороны ВТБ, так как банк снизил свои ипотечные ставки в базовых программах ниже 8%. Также многие клиенты рассчитывали совершить сделки до наступления периода самоизоляции.

По предварительным данным мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG, российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению — почти 1 трлн новых розничных ссуд на 920,6 млрд руб. Такой объем сопоставим с пиковыми предновогодними периодами, когда банки удовлетворяют спрос перед праздниками.

Теги: ВТБ, ипотека, кредит
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