ВТБ отчитался о рекордном объеме ипотеки в марте

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В марте ВТБ нарастил выдачу ипотечных кредитов до рекордного для этого месяца объема — 84 млрд руб., сообщили РБК в банке. По сравнению с февралем продажи выросли на 33%, с мартом прошлого года — на 54%.

Всего по итогам первого квартала объем жилищных кредитов, выданных банком, вырос на треть, до 190 млрд руб., а в целом портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года вырос на 3,5%, достигнув 1,74 трлн руб.

Число сделок по ипотеке у банка по сравнению с первым кварталом прошлого года выросло на четверть, до 76 тыс. Наблюдается рост числа заключенных банком сделок в марте и по отношению к февралю 2020 года: количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 32%, составив 33 тыс.

По данным ВТБ, более всего у клиентов популярны квартиры на вторичном рынке. В первом квартале ВТБ выдал 32 тыс. кредитов на 77 млрд руб. для приобретения жилья в этом сегменте, в то время как для приобретения жилья в новостройках клиенты оформили 20 тыс. кредитов на 61 млрд руб.

По программе государственного субсидирования «Ипотека с господдержкой» за первый квартал года клиенты оформили более 3 тыс. сделок на 9 млрд руб.