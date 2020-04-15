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На северо-востоке Китая в ДТП погибли 11 человек

ДТП в китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин) унесло жизни 11 человек. Об этом сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть») со ссылкой на заявление властей уезда Цяньань.

Авария произошла 15 апреля в 5.30 по местному времени (0.30 мск) на отрезке 503-го шоссе, расположенном в уезде Цяньань городского округа Сунъюань. В результате пять человек получили травмы.

Другие подробности случившегося не приводятся. По факту аварии начато расследование. Причины аварии пока не установлены.

В конце марта массовое ДТП произошло в Египте. В результате погибли не менее 16 человек, еще 15 человек пострадали.

Теги: Китай, ДТП, жертвы
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