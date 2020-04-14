Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях

Фото: dbr.gov.ua

Один военный погиб и восемь получили ранения при взрыве миномета на учениях в Донецкой области Украины, сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительной информации, 14 апреля во время плановых учебных стрельб на одном из военных полигонов в Донецкой области произошел взрыв 82-миллиметрового миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Восемь военных получили травмы разной степени тяжести.

Территориальное управление ГБР расследует обстоятельства произошедшего. По данным ведомства, инцидент был вызван нарушениями правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины). Сейчас следователи изучают место происшествия, опрашивают участников и очевидцев и проводят следственные эксперименты. Также готовится ходатайство о назначении соответствующих экспертиз.

В начале марта пятеро военнослужащих получили ранения во время взрыва в воинской части в Печенгском районе Мурманской области. По данным «РИА Новости», причиной взрыва стало нарушение требований безопасности во время плановых занятий.

