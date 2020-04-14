В центре Москвы произошел пожар в двухэтажном здании

Фото: МЧС России

На крыше двухэтажного здания в центре Москвы произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.



ЧП произошло по адресу: Жуков проезд, 21, корп. 2. «Горит крыша в двухэтажном здании. Известно, что 20 человек самостоятельно покинули место происшествия. Со слов администрации, людей в здании нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется на сайте главка, площадь пожара составляет около 250 кв. м. В 15:40 возгорание было локализовано.



По данным источников ТАСС и «Интерфакса», в здании расположен хостел. В то же время «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что здание — бывший жилой дом, переделанный под общежитие.



Накануне сообщалось, что в Люберцах произошел пожар на мебельном складе. Его площадь составила 740 кв. м.