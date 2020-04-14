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Общество ,  
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Автодилер «Авилон» сообщил о росте цен на автомобили с начала года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Стоимость автомобилей с начала года увеличилась в среднем от 2 до 5%, сообщил РБК представитель автомобильной группы «Авилон».

«Основными причинами роста цен стали колебания курса, повышение ставок утильсбора, инфляция», — уточняется в сообщении.

Цена на машины Volkswagen увеличились в среднем на 3–5%. Автомобили Hyundai подорожали на 2%, Volvo — на 2–3%. Цены на Audi в среднем выросли на 2,5%, стоимость автомобилей Jeep в среднем увеличилась на 3%, Mercedes-Benz — на 3,5%.

Кроме того, с 1 января поднялась стоимость машин Cadillac, марка Escalade подорожала на 4,7%, Escalade ESV — на 4,5%. С 1 января также увеличились цены на автомобили Chevrolet, марка Tahoe стала стоить больше на 3%, марка Traverse — на 1,4%.

Бренды Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari и Maserati не подняли цены на свои автомобили.

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Бизнес

Стоимость на автомобили в течение года вырастет пропорционально уровню падения курса рубля, по мнению руководителя дилерского центра «Отто Кар» в Калининграде Ильи Фишкина. Он отметил, что стоимость будет расти не сразу, падение курса автопроизводители наверстают постепенно.

Крупнейший автопроизводитель России, АвтоВАЗ рассматривает возможность изменения цен из-за резкого снижения курса рубля, сообщил РБК представитель компании. По его словам, АвтоВАЗ негативно оценивает для всей российской автопромышленности сложившуюся ситуацию с обвалом цен на нефть и падением курса национальной валюты.

Теги: «Авилон», рост цен, новости РБК
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