В Москве задержали подозреваемого в похищении 18-летнего студента

Фото: МВД РФ

В столице сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в разбое и похищении 18-летного московского студента, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых в арендованной им квартире на улице Павла Корчагина», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратился сам пострадавший от действий злоумышленников студент.

Он сообщил, что в центре Москвы к нему подошли двое неизвестных и, угрожая ножами, отобрали телефон и деньги. После этого они насильно посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. По дороге мужчины продолжили запугивать потерпевшего, забрали его банковскую карту, а затем в одном из терминалов перевели сбережения студента на свой счет, после чего скрылись.