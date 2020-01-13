В Москве пассажира такси заставили перевести деньги на карту грабителя

В Москве задержали двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве денег у пассажира такси. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

В сообщении говорится, что в полицию с заявлением обратился 21-летний мужчина. По его словам, он сел в такси после посещения бара в центре Москвы. Во время поездки один из находившихся в салоне мужчин начал угрожать ему похожим на пистолет предметом. При этом он требовал перевести деньги на указанную карту через мобильное приложение, рассказал заявитель. После этого пассажира такси высадили на Марксистской улице.

По информации МВД, подозреваемых задержали на улице Большая Дмитровка. Ими оказались 28-летний и 37-летний приезжие. У них изъяли травматический пистолет.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемых заключили под стражу.