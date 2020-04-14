Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13 апр, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13 апр, 13:14
В московский регион привезли штамм COVID-19 из США для создания вакцины Общество, 10:32 Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России Общество, 10:24 СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии Общество, 10:22 СМИ назвали дату возобновления английского футбольного сезона Спорт, 10:20 В ФИФА допустили отмену всех матчей сборных в 2020 году Спорт, 10:20 Цена на золото достигла максимума с осени 2012 года Quote, 10:16 Индекс Мосбиржи вырос более чем на 1% на открытии торгов Quote, 10:07 В Калмыкии умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом Общество, 10:05 ФБР предупредило пользователей криптовалюты о новой угрозе Крипто, 10:03 Война иными средствами: к чему приведет новая сделка ОПЕК+ Мнение, 10:00 Созвонимся: семейный телефонный квест РБК и Билайн, 09:55 РБК Pro: как не допустить сбоев в работе вашей компании Pro, 09:53 Электронные пропуска и новые запреты: как работают правила для такси Авто, 09:40 В правительстве Хакасии четверо человек ушли на самоизоляцию Общество, 09:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому, отличному от других стран сценарию. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, передает портал Ura.ru.

«У нас были все шансы пойти по итальянскому или испанскому варианту, если бы не ввелись меры самоизоляции и дистанцирования», — сказала Попович.

При этом, по ее словам, ограничительные меры соблюдали не все россияне, что вывело Россию на свой сценарий. Он не такой как американский или испанский (в США и Испании зафиксировали резкий рост случаев коронавируса, сейчас страны являются лидерами по числу зараженных в мире. — РБК.), но и не такой оптимистичный, как в Греции или Австрии, указала эксперт.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в США подтвердили более 582 тыс. случаев коронавируса, 23 тыс. пациентов умерли. Второе и третье место по числу зараженных в мире занимают Испания и Италия, где зафиксировали 170 тыс. и 159 тыс. случаев коронавируса соответственно. В Греции коронавирсуом заразились 2 тыс. человек, а в Австрии коронавирус подтвердили у 14 тыс. человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля
Общество

Накануне Попович говорила, что в России изменилась траектория развития ситуации с коронавирусом. Если в конце марта, она шла «по чуть более позитивному» сценарию, в последние дни уже нельзя говорить об оптимистической траектории. По ее словам, рост числа заболевших связан с несоблюдением мер изоляции, причем чаще всего их игнорируют молодые люди которые не находится в группе риска, указала она.

По последним данным оперштаба, в России подтвердили более 18,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 148 заразившихся умерли. Число выздоровевших — 1,4 тыс. пациентов.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, сценарий
Материалы по теме
Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
Общество
Университет Джонса Хопкинса убрал данные о 2 млн заболевших коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter