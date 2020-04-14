Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

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Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому, отличному от других стран сценарию. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, передает портал Ura.ru.

«У нас были все шансы пойти по итальянскому или испанскому варианту, если бы не ввелись меры самоизоляции и дистанцирования», — сказала Попович.

При этом, по ее словам, ограничительные меры соблюдали не все россияне, что вывело Россию на свой сценарий. Он не такой как американский или испанский (в США и Испании зафиксировали резкий рост случаев коронавируса, сейчас страны являются лидерами по числу зараженных в мире. — РБК.), но и не такой оптимистичный, как в Греции или Австрии, указала эксперт.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в США подтвердили более 582 тыс. случаев коронавируса, 23 тыс. пациентов умерли. Второе и третье место по числу зараженных в мире занимают Испания и Италия, где зафиксировали 170 тыс. и 159 тыс. случаев коронавируса соответственно. В Греции коронавирсуом заразились 2 тыс. человек, а в Австрии коронавирус подтвердили у 14 тыс. человек.

Накануне Попович говорила, что в России изменилась траектория развития ситуации с коронавирусом. Если в конце марта, она шла «по чуть более позитивному» сценарию, в последние дни уже нельзя говорить об оптимистической траектории. По ее словам, рост числа заболевших связан с несоблюдением мер изоляции, причем чаще всего их игнорируют молодые люди которые не находится в группе риска, указала она.

По последним данным оперштаба, в России подтвердили более 18,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 148 заразившихся умерли. Число выздоровевших — 1,4 тыс. пациентов.

