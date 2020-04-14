В Калмыкии умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Калмыкии умер первый заболевшиий с подтвержденным коронавирусом, об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов, передает ТАСС.

«Умер один больной в инфекционной больнице, так что ситуация остается очень сложной. Больной был возрастной, с тяжелой сопутствующей патологией», — уточнил Кикенов.

Всего в Калмыкии, по его словам, обнаружили выявили случаев заражения коронавирусом.

На 13 апреля федеральная лаборатория Москвы подтвердила коронавирус у 32 человек в республике, сообщал региональный оперштаб. 9 заболевших выздоровели, 5 пациентов в тяжелом состоянии. На домашнем карантине в Калмыкии были 229 человек, которые ранее прибыли из неблагоприятных по коронавирусу регионов.