Власти Чукотки разрешили работать баням и кинотеатрам

Кинотеатр "Полярный" в городе Анадыре на Чукотке (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Власти Чукотского автономного округа разрешили работать кинотеатрам, баням и парикмахерским в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Помимо этого работу продолжат косметические, маникюрные и массажные салоны, а также солярии. Бани будут открыты в населенных пунктах, где нет централизованного горячего водоснабжения, отметили власти.

В администрации заявили, что условие работы этих организаций — обслуживание не более одного клиента в помещении или соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 м. Организации также обязали делать перерывы на уборку и дезинфекцию после обслуживания каждого клиента, включая смену средств индивидуальной защиты персонала.

На Чукотке до 30 апреля действует режим повышенной готовности. Власти региона отметили, что режим самоизоляции продлится до 14 апреля, и он стал менее жестким. В частности, жителям разрешили ходить на рыбалку, в магазины за продуктами, а также за услугами, которые продолжают оказывать в округе. Не обязательно отправляться в ближайшую точку, отметили в администрации.