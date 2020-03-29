В Ленобласти подросток сбил сверстника на машине и погиб

В Ленинградской области в результате ДТП погиб 15-летний подросток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 28 марта в Выборгском районе. Водитель 2004 года рождения за рулем ВАЗ-2105 совершил наезд на своего ровесника. После этого автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Находившийся за рулем подросток погиб на месте.

Несовершеннолетний, который пострадал в результате наезда, получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.