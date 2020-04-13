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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор потребовал от Google объяснить блокировку обращения Путина

Фото: Lu Liang / Zuma / Global Look Press

Роскомнадзор направил в Google запрос в связи с блокировкой обращения президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом, опубликованного на YouTube-канале НТВ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В запросе Роскомнадзора указано, что действия видеохостинга нарушают ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации о запрете в России цензуры», — говорится в сообщении.

Google объяснил блокировку видео обращения Путина на YouTube
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В ведомстве добавили, что в последнее время зафиксировали случаи блокирования на глобальных площадках информации российских СМИ, включая заявления официальных лиц о ситуации с коронавирусом. Как напомнили в Роскомнадзоре, алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов должны соответствовать требованиям российских законов, «в том числе исключать возможность цензуры».

В понедельник, 13 апреля, НТВ сообщил, что на его YouTube-канале заблокировали первое обращение Путина, сделанное 25 марта по ситуации с коронавирусом. Через 40 минут телеканал заявил, что ролик снова доступен. В Google произошедшее объяснили «ошибочным решением о блокировке» и добавили, что видео уже восстановлено.

В своем первом обращении по коронавирусу к россиянам Путин объявил о нерабочих днях, период которых впоследствии продлили до 30 апреля. Также глава государства говорил о мерах поддержки населения и бизнеса из-за ситуации с COVID-19.

Теги: YouTube, Владимир Путин, Роскомнадзор, обращение
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