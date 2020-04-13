Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

В ходе этой встречи гендиректор Мail.ru Group Борис Добродеев заявил, что доставка является тяжелым и низкомаржинальным бизнесом как для ресторана, так и для агрегатора. Он предложил, чтобы государство и агрегатор субсидировали стоимость доставки еды в пропорции 50 на 50%. Путин назвал идею хорошей и заслуживающей изучения и поддержки, однако отметил, что нужно просчитать конкретные параметры.