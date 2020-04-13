Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. Документ размещен на сайте Кремля.
Согласно поручению, правительство России должно рассмотреть возможные меры поддержки, включая частичное субсидирование представителям малого и среднего бизнеса стоимости доставки.
Кабмин должен изучить эту возможность в срок до 15 мая.
Глава государства дал соответствующее поручение по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества, которая состоялась 26 марта.