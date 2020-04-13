Статую Христа в Рио-де-Жанейро «одели» в халат врача из-за коронавируса

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В Бразилии провели акцию в поддержку врачей в борьбе с коронавирусом, во время которой на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро спроецировали медицинский халат. Об этом сообщает телеканал Globo.

Акцию приурочили к празднованию католической Пасхи 12 апреля. Таким образом организаторы решили поддержать врачей во всех странах, которые ведут борьбу с эпидемией. Кроме медицинского костюма на статуе появилось слово «спасибо» на нескольких языках, включая португальский, английский, немецкий, русский, итальянский и китайский.

«Это послание надежды в непростой период мировой пандемии», — пояснил архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста. Кардинал также провел пасхальную службу у подножия статуи.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 1,85 млн человек. Лидером по количеству заболевших являются США, где зафиксировали более 557 тыс. случаев заболевания. Затем следуют Испания (169 тыс.) и Италия (156 тыс.). Число заболевших коронавирусом в Бразилии составляет 22 169 человек, умерли 1223.