Ростехнадзор возобновил оказание 20 видов госуслуг

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Ростехнадзор с 13 апреля возобновил оказание 20 государственных услуг, необходимых для бесперебойного функционирования национальной экономики. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Согласно ему, с понедельника служба вновь начнет оказывать услугу по вводу в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов и эскалаторов, за исключением тех, которые установлены в метрополитенах.

Помимо этого, Ростехнадзор начнет выдавать разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, на эксплуатацию гидротехнических сооружений (кроме судоходных и портовых), на допуск к эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии и к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Также служба возобновит установление нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и водные объекты.