В суде объяснили отказ пропустить посла США на заседание по делу Уилана

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Вход в здания московских судов ограничен из-за введенного в столице режима повышенной готовности, сообщила РБК секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, из-за этих ограничений в здание Мосгорсуда не допустили посла США в Москве Джона Салливана, который пришел на заседание по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана.

По словам Солоповой, в здание суда из-за ограничений могут пройти только участники процессов.

«Господин посол таковым в силу требований Уголовно-процессуального кодекса России не является», — указала она. Кроме того, напомнила Солопова, материалам дела присвоен гриф «секретно», и слушание проходит в закрытом режиме. «А потому и в зале судебного заседания не может никто находиться, кроме непосредственных участников», — сказала она.

Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в Москве при «проведении шпионской акции». Против него возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК России). Детали обвинения не раскрывались из-за того, что дело засекречено. Позднее его арест неоднократно продлевали, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».