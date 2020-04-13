В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом

Фото: АГН «Москва»

В России за 12 апреля умерли 18 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу.

В Москве за сутки скончались десять человек, в Подмосковье — один человек, еще трое — в Нижегородской области, двое — в Чеченской Республике и по одному человеку в Мурманской и области и Северной Осетии.

Таким образом, общее число умерших россиян с подтвержденным COVID-19 с начала эпидемии возросло до 148.

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