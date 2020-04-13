В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Девяностолетняя жительница Саратова умерла от сердечно-сосудистой патологии, после смерти ее тест на коронавирус оказался положительным. Об этом говорится в сообщении официальной группы Саратовской области в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что женщину госпитализировали с подозрением на пневмонию, поэтому все меры санитарной безопасности в больнице были соблюдены.

По состоянию на 13 апреля общее число подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области составило 44, говорится в сообщении. Четыре человека уже выздоровели.

Еще двое пациентов, у которых обнаружили коронавирус, умерли. При этом, по данным областного минздрава, причиной их смерти стала не инфекция, а тяжелые хронические заболевания, которые не связаны с коронавирусом, указывается в сообщении.