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Пандемия коронавируса ,  
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В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Девяностолетняя жительница Саратова умерла от сердечно-сосудистой патологии, после смерти ее тест на коронавирус оказался положительным. Об этом говорится в сообщении официальной группы Саратовской области в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что женщину госпитализировали с подозрением на пневмонию, поэтому все меры санитарной безопасности в больнице были соблюдены.

По состоянию на 13 апреля общее число подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области составило 44, говорится в сообщении. Четыре человека уже выздоровели.

Еще двое пациентов, у которых обнаружили коронавирус, умерли. При этом, по данным областного минздрава, причиной их смерти стала не инфекция, а тяжелые хронические заболевания, которые не связаны с коронавирусом, указывается в сообщении.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 апреля
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Всего в России коронавирус обнаружили у 15,7 тыс. пациентов. Из них 1,2 тыс. человек уже вылечились, еще 130 умерли. Большая часть подтвержденных случаев заболевания — 10,1 тыс. — приходится на Москву.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Саратов, коронавирус
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