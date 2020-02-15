Мантуров ответил на сообщения о росте цен на смартфоны из-за коронавируса

Китай пока не предупреждал Россию о снижении объема поставок смартфонов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя информацию о возможном подорожании смартфонов на фоне вспышки коронавируса, передает ТАСС.

«Пока никаких заявлений с китайской стороны и предупреждений о том, что они будут снижать объемы, не было. Надеюсь, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет. Это все (цены на смартфоны — РБК.) зависит от своевременности и объемов поставок», — сказал Мантуров. Он отметил, что эпидемия коронавируса в данном случае влияет на загрузку предприятий, которые снижают темпы производства.

Однако Мантуров добавил, что российское предпринимательское сообщество «всегда очень использует разные ситуации, и коронавирус в том числе не является исключением».

Ранее участники рынка и эксперты сообщили, что к концу марта 2020 года российские ретейлеры могут столкнуться с дефицитом смартфонов из-за вспышки коронавируса. Сообщалось, что в Китае производство электроники было остановлено до 10 февраля. Однако, по словам директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяны Скоковой, заморозка могла продлиться до 14 февраля. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, проблемы с поставками смартфонов могут возникнуть у китайских брендов, а также компаний Apple и Samsung.

Однако гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что у отечественных ретейлеров пока есть необходимый запас смартфонов. Но, по его словам, с проблемами могут столкнуться те, кто ждет новые модели, анонс которых запланирован на февраль.