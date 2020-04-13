Число зараженных коронавирусом в Бурятии возросло до 86 человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Бурятии достигло 86, сообщает Минздрав республики.

Из них вылечились и были выписались из больниц 17 человек, в стационаре продолжают лечение 68 пациентов. Ранее в республике умер один человек с диагностированным коронавирусом.

Сейчас, по данным Минздрава, круг контактных лиц всех заболевших составляет 2903 человек, все они лабораторно обследованы. У семи граждан есть подозрение на коронавирусную инфекцию.

Единственная смерть пациента с диагностированным коронавирусом в Бурятии была зафиксирована 6 апреля. Скончалась женщина в возрасте 73 лет. Как сообщила министр здравоохранения республики, у пациентки усугубилась двусторонняя пневмония на фоне других тяжелых заболеваний: сахарного диабета и артериальной гипертонии.