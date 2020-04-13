В Минздраве сообщили о достаточных запасах донорской крови в России

В российских медучреждениях и на станциях переливания есть запас донорской крови и ее компонентов, полностью удовлетворяющий текущую потребность, сообщается на сайте Минздрава России.

Как отмечают в ведомстве, все заявки медицинских организаций, которые поступают на станции переливания крови, исполняются в полном объеме. Также в министерстве сообщили, что сейчас в России проходит акция «Оставайся донором». Она направлена на привлечение регулярных доноров к сдаче крови для нуждающихся в лечении пациентов.

По словам главного внештатного трансфузиолога Минздрава Татьяны Гапоновой, россияне, регулярно сдающие кровь, продолжают оставаться донорами и в условиях коронавируса, при этом они соблюдают все требования врачей. Однако массовые акции по привлечению новых доноров пока лучше не проводить из-за распространения COVID-19, добавила Гапонова.

Как ранее передавал ТАСС, в конце марта начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Ольга Эйхлер сообщила, что из-за эпидемии коронавируса наблюдается дефицит доноров. При этом, по ее словам, запасы свежезамороженной плазмы исчисляется в тоннах, а запасов эритроцитов и других компонентов с коротким сроком годности должно было хватить более чем на две недели.