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В Мурманске произошел пожар в девятиэтажном доме

В Мурманске произошел пожар в девятиэтажном доме, из здания эвакуировали 25 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, в доме по адресу Кольский проспект, 47 загорелись четыре балкона от шестого до девятого этажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает региональное информационное агентство Nord-News, в 23:38 по местному времени (совпадает с московским) пожар удалось ликвидировать. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

Ранее два человека погибли при пожаре в квартире 16-этажного дома на юго-западе Москвы. Загорелись личные вещи и мебель, огонь распространился на площади 3 кв. м.

Теги: Мурманск, пожар, эвакуация
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