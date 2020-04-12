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«Газгольдер» ответил на сообщения о блокировке своих счетов ФНС

Информация о том, что ФНС заблокировала счета творческого объединения «Газгольдер», не соответствует действительности, сообщила РБК официальный представитель компании Наталья Мостакова.

«Все счета компаний активны, как и сотрудники — все на связи, все в деле, все думают о новых интересных проектах», — объяснила она.

Мостакова уточнила, что с начала марта сотрудники «Газгольдера» с начала марта работают удаленно, офис компании закрыт и возобновит работу, когда в России отменят режим самоизоляции.

О блокировке счетов творческого объединения ранее сообщал Telegram-канал Mash. По его информации, налоговая служба заблокировала счета компаний «Газгольдер-Марк» (клуб) и «Газгольдер-Рекорд» (лейбл звукозаписи).

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

В октябре 2019 года сообщалось, что ФНС разыскивает актера Гошу Куценко за задолженность в размере порядка миллиона рублей. Позже представитель артиста опроверг эту информацию.

Теги: Баста, ФНС, блокировка, счета, новости РБК
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