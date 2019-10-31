Директор Гоши Куценко опровергла сведения о его миллионном долге

Сведения о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) разыскивает актера Гошу Куценко за задолженность в размере порядка миллиона рублей, не соответствует действительности. Об этом сообщила РБК директор артиста Мила Соловьева.

По ее словам, речь идет об информации за 2015 год, когда Куценко попал в ДТП, а виновник аварии потребовал от артиста 700 тыс. руб. за ремонт поврежденного автомобиля. Куценко выиграл суд, так что за ним не должно числиться никаких задолженностей. «Почему эта информация все еще висит на сайте приставов, я не понимаю. Гоша вовремя оплачивает все счета», — заявила Соловьева.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о наличии у актера задолженности на сумму более миллиона рублей. В публикации также говорилось о долге в размере 439 тыс. руб. за автомобиль класса люкс и жилье. По данным базы данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Юрий Куценко (ФИО, дата и места рождения совпадают с данными актера) задолжал 693 тыс. руб., а также не оплатил штраф ГИБДД на сумму 500 руб.