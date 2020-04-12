Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
Скончался четырехкратный вице-чемпион «Формулы-1» Стирлинг Мосс Спорт, 15:20 В Петербурге опровергли информацию о дефиците аппаратов ИВЛ Общество, 15:10 Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая Общество, 15:09 В Москве за нарушение дистанции за сутки оштрафовали более 1300 человек Общество, 15:06 Агент хоккеиста Рылова сообщил о новом контракте защитника со «Спартаком» Спорт, 15:01 Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции Общество, 14:51 Олимпийская чемпионка выставила на благотворительный аукцион очки и фото Спорт, 14:29 Песков сообщил о влиянии ограничений в общении на работу Путина Политика, 14:22 Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян Экономика, 14:14 МВД предупредило о фейковых оповещениях о нарушении самоизоляции Общество, 14:12 В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin Крипто, 13:58 Умер футбольный теоретик Марк Годик Спорт, 13:51 Как отмечают католическую Пасху во время пандемии. Фоторепортаж Общество, 13:50  СК возбудил дело после побега шести пациентов из психбольницы в Иркутске Общество, 13:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков сообщил о влиянии ограничений в общении на работу Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Общение является для президента России Владимира Путина приоритетным в работе, но ограничение прямых контактов из-за распространения коронавируса никак не влияет на уменьшение эффективности работы российского лидера. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Вести.ру».

«Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности», — сказал Песков. При этом в режиме ограниченных прямых контактов Путин работает даже более интенсивно, чем в обычный период, отметил представитель Кремля.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 апреля
Общество

Ранее, 7 апреля, Песков сообщил, что Путин не посещает массовых мероприятий, а также не проводит встреч с большим количеством участников. Кроме того, все люди, с которыми встречается президент, проходят тщательную медицинскую проверку и сдают тест на коронавирус, отметил пресс-секретарь. «Все меры предосторожности принимаются», — заверил он.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: изоляция, Владимир Путин
Материалы по теме
В Москве еще 188 пациентов вылечились от коронавируса
Общество
В Москве зафиксировали более 1,3 тыс. новых случаев коронавируса
Общество
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter