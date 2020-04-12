Песков сообщил о влиянии ограничений в общении на работу Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Общение является для президента России Владимира Путина приоритетным в работе, но ограничение прямых контактов из-за распространения коронавируса никак не влияет на уменьшение эффективности работы российского лидера. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Вести.ру».

«Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности», — сказал Песков. При этом в режиме ограниченных прямых контактов Путин работает даже более интенсивно, чем в обычный период, отметил представитель Кремля.

Ранее, 7 апреля, Песков сообщил, что Путин не посещает массовых мероприятий, а также не проводит встреч с большим количеством участников. Кроме того, все люди, с которыми встречается президент, проходят тщательную медицинскую проверку и сдают тест на коронавирус, отметил пресс-секретарь. «Все меры предосторожности принимаются», — заверил он.

