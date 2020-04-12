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СК возбудил дело после побега шести пациентов из психбольницы в Иркутске

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело после побега шестерых пациентов из Иркутской областной психиатрической больницы №1. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

Дело завели по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

По данным следствия, при побеге пациенты напали на медсестру, а также  угрожали ей и санитару физической расправой. Отмечается, что речь идет о шести мужчинах 1992 - 2001 года рождения.

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Теги: психиатрическая больница, Иркусткая область
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