В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, следует из прогностической карты Гидрометцентра.



Предупреждение об опасности будет действительно с 9:00 до 21:00 11 апреля. Порывы ветра в этот период могут достигать скорости 11-16 м/с, говорится на сайте.

Согласно прогнозу Гидрометцентра 11 апреля в Москве и области ожидается облачная погода и небольшой дождь. В дневное время температура в столице составит плюс 5-7 градусов, а ночью может опуститься до минус 4 градусов. В воскресенье, 12 апреля, согласно прогнозу, будет переменная облачность и 5-7 градусов тепла.