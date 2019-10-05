В планетарии в Аргентине установили бюст Гагарина

В планетарии Университета Ла-Пунты в аргентинской провинции Сан-Луис установили бронзовый бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает издание El Diario de la República.

Открытие памятника было приурочено к 62-ой годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Во время торжественной церемонии, в которой приняли участие российский космонавт Сергей Ревин и губернатор региона Альберто Родригес Саа, была также открыта фотовыставка, посвященная жизни и полету Гагарина. Позже Ревин встретился со школьниками и студентами местных учербных заведений. Он рассказал им о своей работе на Международной космической станции (МКС), а также ответил на вопросы о жизни космонавтов.

Как сообщила журналистам глава «Дома России» в Буэнос-Айресе Ольга Муратова, организатором мероприятия было Россотрудничество. Инициатива установить бюст советскому космонавту принадлежала университету Ла-Пунты, на территории которого находится планетарий.

В июне 2018 года на острове Бендор на юге Франции, где Гагарин отдыхал в 1965 году, открыли мемориальную доску с портретом космонавта в шлеме. В мае 2018 года в честь советского космонавта назвали новый аэропорт в Саратовской области.