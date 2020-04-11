Подавший сигнал тревоги пассажирский лайнер из Москвы приземлился в Перми

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пассажирский самолет авиакомпании S7 Аirlines, следующий по маршруту Москва — Пермь (рейс С7 1157), подал сигнал тревоги. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь международного аэропорта Пермь (Большое Савино) Евгений Кузнецов.

По его словам, лайнер следовал из аэропорта Домодедово. Командир лайнера подал сигнал за 20 минут до посадки в аэропорту Большое Савино. На борту находились 49 пассажиров и семь членов экипажа.

В аэропорту Перми самолет совершил штатную посадку в 18:50 (16:50 мск). Пассажиров доставили в аэровокзал. Борт был обследован оперативными службами, опасных предметов не обнаружено.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7 Аirlines.

30 марта в аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности в левом двигателе сел самолет, вылетевший из Сочи. На его борту находился 161 человек, в том числе члены экипажа.