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Производители «Маши и Медведя» начали выпускать ролики о самоизоляции

Работа над мультипликационным сериалом «Маша и Медведь» в анимационной студии. (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Animaccord выпустит ролики, в которых герои мультсериала «Маша и Медведь» расскажут о самоизоляции и правилах гигиены в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В серии 3D-роликов будет показано, «как с пользой и комфортом для себя и близких проводить время дома в период пандемии», отметили в пресс-службе. Первое видео под названием «Дома лучше» уже вышло на официальном You-Tube-канале мультсериала.

В ролике рассказали, что во время самоизоляции дети могут начать фотографировать членов своей семьи и выкладывать снимки в соцсети, устроить дома театральное представление, снимать кино на мобильный телефон. «Или даже не кино, а просто смешные ролики», — сказала главная героиня Маша.

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Помимо этого она посоветовала заняться рисованием и не забыть после этого убраться. В ролике также показали, что во время самоизоляции можно заняться кулинарией. «В общем, вставайте пораньше и вперед, за дело! Но если взрослые спят, лучше их все-таки не будить», — отметила героиня.

По данным компании, ролики станут частью глобальной акции от создателей американского комедийного телесериала «All in the Family» («Все в семье»). Акция называется «Когда все дома» по одноименному эпизоду сериала. В ее рамках будут выпущены образовательные постеры на тему гигиены, а также пройдет флешмоб под названием «Спасибо врачам». Акцию поддержали телеканалы Италии, Великобритании, Мексики и других стран.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: мультсериал, самоизоляция, коронавирус, гигиена
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