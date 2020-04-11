Производители «Маши и Медведя» начали выпускать ролики о самоизоляции

Работа над мультипликационным сериалом «Маша и Медведь» в анимационной студии. (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Animaccord выпустит ролики, в которых герои мультсериала «Маша и Медведь» расскажут о самоизоляции и правилах гигиены в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В серии 3D-роликов будет показано, «как с пользой и комфортом для себя и близких проводить время дома в период пандемии», отметили в пресс-службе. Первое видео под названием «Дома лучше» уже вышло на официальном You-Tube-канале мультсериала.

В ролике рассказали, что во время самоизоляции дети могут начать фотографировать членов своей семьи и выкладывать снимки в соцсети, устроить дома театральное представление, снимать кино на мобильный телефон. «Или даже не кино, а просто смешные ролики», — сказала главная героиня Маша.

Помимо этого она посоветовала заняться рисованием и не забыть после этого убраться. В ролике также показали, что во время самоизоляции можно заняться кулинарией. «В общем, вставайте пораньше и вперед, за дело! Но если взрослые спят, лучше их все-таки не будить», — отметила героиня.